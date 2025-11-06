LPI-G: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 05.11.2025 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenburger Land gegen 18:45 Uhr einen 57-Jährigen Fahrer eines Transporters in der Zschernitzscher Straße. Hierbei wurde im Rahmen eines freiwilligen Atemalkoholtests bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug bewegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (SR)
