POL-EU: Frau nutzt Imbissbesuch für Pkw-Diebstahl

Euskirchen (ots)

Am Montagabend (3. November) kam es gegen 21.55 Uhr zu einem Polizeieinsatz bezüglich eines Fahrzeugdiebstahls in der Wilhelmstraße in Euskirchen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mitarbeiter eines dortigen Imbisses, einen Pkw (blauer Toyota Yaris), der als Lieferfahrzeug für den Betrieb genutzt wird, auf einem Parkstreifen direkt vor dem Imbiss abgestellt.

Am Abend hielt sich eine Frau in dem Imbiss auf.

Da sie kein Geld bei sich hatte, gab der Mitarbeiter ihr aus Nettigkeit einen kostenlosen Burger.

Der Fahrzeugschlüssel befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Tisch im Imbiss. Die Frau verließ daraufhin den Verkaufsraum, nahm den Schlüssel an sich und setzte sich in den vor dem Imbiss abgestellten Pkw. Der Geschädigte sah, wie sie mit dem Pkw in Richtung Geberstraße davonfuhr.

Nachträglich konnte die Frau anhand von Videoaufnahmen durch Polizeibeamte identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um eine 29-jährige Frau aus Bad Münstereifel, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Ermittlungen wurden bezüglich des Pkw-Diebstahls sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

