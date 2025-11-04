PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissar oder Kommissarin bei der Polizei werden

Kreis Euskirchen (ots)

Zum 1. September 2027 bietet die Polizei NRW wieder freie Studienplätze an. Informieren Sie sich bei der nächsten Berufsinformationsveranstaltung der Kreispolizeibehörde Euskirchen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch (12. November) von 16 bis 18.30 Uhr statt. Adresse: Polizei Euskirchen, Kölner Straße 76, 53879 Euskirchen. Achtung: Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch unbedingt erforderlich!

Bewerben können sich Interessierte mit Abitur oder Fachabitur (vollständige Fachhochschulreife) oder mit Mittlerer Reife (Realschulabschluss oder 10 B). Auch Interessenten, die einen Meisterbrief in einem Handwerk oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit dreijähriger Berufserfahrung besitzen, können sich bewerben.

Detaillierte Informationen erhalten Sie von Polizeihauptkommissar Dirk Falkenstein, der Ihnen als Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung steht: Tel.: 02251 799 327, E-Mail: personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

