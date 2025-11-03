PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kieswerk in Dahlem-Schmidtheim - Werkzeuge entwendet

Dahlem (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (30. Oktober), 16.15 Uhr und Freitag (31. Oktober) 5.20 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Kieswerks in Dahlem-Schmidtheim in der Straße "Freuenhof". Die Unbekannten brachen mehrere verschlossene Türen von Betriebsgebäuden auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Dabei wurden verschiedene Werkzeuge entwendet, darunter Winkelschleifer und Akkuschrauber. Außerdem wurde eine Metalltür durch die Täter mittels eines Winkelschleifers beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Freuenhof beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 13:30

    POL-EU: 41-Jähriger schlägt Frau ins Gesicht

    Bad Münstereifel (ots) - Am Dienstag, den 28. Oktober, gegen 18.25 Uhr, kam es im Hubertusweg in Bad Münstereifel zu einem Übergriff auf eine 41-jährige Frau. Nach Angaben der Frau war sie zuvor in einem Ladenlokal von einem unbekannten Mann unangemessen angesprochen worden. Als sie später auf dem Heimweg war, tauchte der Mann hinter ihr auf und forderte Geld. Die Frau versuchte zu fliehen, stürzte dabei jedoch zu ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:14

    POL-EU: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

    53919 Weilerswist (ots) - Es ist wohl der Alarmanlage zu verdanken, dass ein Einbruchsversuch in den Abendstunden des 01. Novembers (Samstag, 18.14 Uhr) in einen geschlossenen Gastronomiebetrieb in Weilerswist, in der Bahnhofsallee, scheiterte. Über ein Fenster im Erdgeschoss versuchten sich die unbekannten Einbrecher Zugang zum Objekt zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Der Berechtigte wurde über die installierte ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:07

    POL-EU: Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

    53894 Mechernich (ots) - Ein unbekannter Täter suchte am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr (02. November) ein Zweifamilienhaus in Mechernich-Kommern, in der Straße Auf der Trift auf. Hier machte er sich an einer separaten Eingangstür zu einer Wohnung lautstark zu schaffen, wodurch der Wohnungsinhaber plötzlich wach wurde. Durch gezieltes Ansprechen verließ der Einbrecher schlagartig die Örtlichkeit in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren