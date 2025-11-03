Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kieswerk in Dahlem-Schmidtheim - Werkzeuge entwendet

Dahlem (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (30. Oktober), 16.15 Uhr und Freitag (31. Oktober) 5.20 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Kieswerks in Dahlem-Schmidtheim in der Straße "Freuenhof". Die Unbekannten brachen mehrere verschlossene Türen von Betriebsgebäuden auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Dabei wurden verschiedene Werkzeuge entwendet, darunter Winkelschleifer und Akkuschrauber. Außerdem wurde eine Metalltür durch die Täter mittels eines Winkelschleifers beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Freuenhof beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

