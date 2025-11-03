Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 41-Jähriger schlägt Frau ins Gesicht

Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag, den 28. Oktober, gegen 18.25 Uhr, kam es im Hubertusweg in Bad Münstereifel zu einem Übergriff auf eine 41-jährige Frau. Nach Angaben der Frau war sie zuvor in einem Ladenlokal von einem unbekannten Mann unangemessen angesprochen worden. Als sie später auf dem Heimweg war, tauchte der Mann hinter ihr auf und forderte Geld. Die Frau versuchte zu fliehen, stürzte dabei jedoch zu Boden. Der Mann schlug ihr anschließend ins Gesicht. Die Frau wurde durch den Schlag verletzt. Als in der Nähe die Rollläden eines Hauses hochgezogen wurden, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Bad Münstereifel.

