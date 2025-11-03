PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 41-Jähriger schlägt Frau ins Gesicht

Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag, den 28. Oktober, gegen 18.25 Uhr, kam es im Hubertusweg in Bad Münstereifel zu einem Übergriff auf eine 41-jährige Frau. Nach Angaben der Frau war sie zuvor in einem Ladenlokal von einem unbekannten Mann unangemessen angesprochen worden. Als sie später auf dem Heimweg war, tauchte der Mann hinter ihr auf und forderte Geld. Die Frau versuchte zu fliehen, stürzte dabei jedoch zu Boden. Der Mann schlug ihr anschließend ins Gesicht. Die Frau wurde durch den Schlag verletzt. Als in der Nähe die Rollläden eines Hauses hochgezogen wurden, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Bad Münstereifel.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

    POL-EU: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

    53919 Weilerswist (ots) - Es ist wohl der Alarmanlage zu verdanken, dass ein Einbruchsversuch in den Abendstunden des 01. Novembers (Samstag, 18.14 Uhr) in einen geschlossenen Gastronomiebetrieb in Weilerswist, in der Bahnhofsallee, scheiterte. Über ein Fenster im Erdgeschoss versuchten sich die unbekannten Einbrecher Zugang zum Objekt zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Der Berechtigte wurde über die installierte ...

    POL-EU: Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

    53894 Mechernich (ots) - Ein unbekannter Täter suchte am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr (02. November) ein Zweifamilienhaus in Mechernich-Kommern, in der Straße Auf der Trift auf. Hier machte er sich an einer separaten Eingangstür zu einer Wohnung lautstark zu schaffen, wodurch der Wohnungsinhaber plötzlich wach wurde. Durch gezieltes Ansprechen verließ der Einbrecher schlagartig die Örtlichkeit in unbekannte ...

    POL-EU: Halloweennacht im Kreis Euskirchen

    Euskirchen-Kreisgebiet (ots) - Insgesamt gab es einige Einsätze mit Halloweenbezug im Kreisgebiet. Überwiegend wurden jedoch Ruhstörungen durch Zündung von Feuerwerkskörpern im Stadtgebiet Euskirchen gemeldet. Im Verlauf der Halloweenfeierlichkeiten führten aber auch drei Randalierereinsätze in einem Gastronomiebetrieb in der Innenstand von Euskirchen zu Einsatzwahrnehmungen. In allen Fällen verhielten sich die ...

