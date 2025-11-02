Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Halloweennacht im Kreis Euskirchen

Euskirchen-Kreisgebiet (ots)

Insgesamt gab es einige Einsätze mit Halloweenbezug im Kreisgebiet. Überwiegend wurden jedoch Ruhstörungen durch Zündung von Feuerwerkskörpern im Stadtgebiet Euskirchen gemeldet.

Im Verlauf der Halloweenfeierlichkeiten führten aber auch drei Randalierereinsätze in einem Gastronomiebetrieb in der Innenstand von Euskirchen zu Einsatzwahrnehmungen.

In allen Fällen verhielten sich die jeweils weiblichen Personen den Polizeikräften gegenüber aufgrund des alkoholisierten Zustandes unkooperativ.

Gegen eine 29-Jährige aus Bad Münstereifel sprachen die Beamten noch vor Mitternacht, gegen 22.20 Uhr (31. Oktober) zunächst einen Platzverweis aus. Diese Chance nahm die Dame jedoch nicht wahr. Im Rahmen eines zweiten Einsatzes nur knapp 20 Minuten später, landete die Aggressorin schließlich zur Ausnüchterung im Zellenbereich der Polizeiwache Euskirchen.

Eine weitere 37-jährige Frau aus Swisttal fiel gegen 3.15 Uhr (01. November) ebenfalls durch "Randale" in gleicher Art und Weise in der Gaststätte auf. Ihr Verbleib endete jedoch in einem nahegelegenen Krankenhaus, da Zweifel an ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit bestanden. Gegen die Dame wurde zudem noch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell