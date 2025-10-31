Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung - Eigentümer von Schmuck gesucht
Kreis Euskirchen (ots)
Im Rahmen einer Durchsuchung nach einem Einbruchsdelikt hat die Polizei Euskirchen in der Wohnung eines 36-jährigen Mannes aus dem Kreis Düren eine größere Menge an Modeschmuck aufgefunden. Dieser Schmuck konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Sollte jemand seinen Schmuck auf den Fotos wiedererkennen oder Hinweise zur Herkunft geben können, wird er gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
Die Bilder vom Modeschmuck finden Sie hier: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-eigentuemer-von-schmuck-gesucht
