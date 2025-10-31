Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Positive Bilanz der Aktion "Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit"

Euskirchen (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit führte die Polizei Euskirchen eine Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto "Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit" durch. Ziel war es, auf die Bedeutung von guter Beleuchtung und reflektierender Kleidung im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und insbesondere Radfahrende und Nutzer von Pedelecs und E-Scootern zu sensibilisieren.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 24 Räder und Pedelecs, zwei Kinderräder, elf E-Scooter, ein Mofa und ein Elektroroller überprüft. Das Ergebnis fiel überwiegend positiv aus: Bis auf eine Ausnahme war an allen Fahrzeugen die Beleuchtung funktionsfähig. Bei einigen sportlichen Fahrrädern fehlten allerdings Reflektoren und Klingeln.

Als kleines Dankeschön für vorbildliches Verhalten und zur weiteren Verbesserung der Sichtbarkeit erhielten alle Kontrollierten nützliche Sicherheitsartikel wie reflektierende Bänder, Westen oder Anhänger. Die Aktion stieß auf große Zustimmung - es wurde sich für die wertvollen Hinweise und die freundliche Ansprache bedankt.

Ein Wermutstropfen blieb jedoch: Mehr als die Hälfte der Kontrollierten trug keinen Helm. Viele gaben an, zwar einen zu besitzen, diesen jedoch nicht regelmäßig zu nutzen. Auch bei den E-Scootern zeigte sich Handlungsbedarf: Sie sind immer häufiger im Straßenverkehr unterwegs, jedoch vielfach ohne Helm und teilweise verbotswidrig auf Gehwegen.

Polizeihauptkommissarin Anke Weber von der Verkehrsunfallprävention betont: "Gerade jetzt, wo die Tage kürzer werden, ist gute Sichtbarkeit entscheidend. Wer gesehen wird, lebt sicherer. Reflektoren, funktionierende Beleuchtung und das Tragen eines Helms können im Ernstfall den Unterschied machen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen