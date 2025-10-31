PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Baumarkt: Unbekannte scheitern an Geldautomaten

Zülpich (ots)

In der Zeit von Mittwoch (29. Oktober), 23 Uhr, bis Donnerstag (30. Oktober), 4 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt an der Karolingerstraße in Zülpich. Unbekannte verschafften sich in Zugang in das Gebäude, indem sie ein Gitter an einem oben liegenden Lüftungsschacht nach innen drückten.

Im Inneren des Baumarkts entnahmen die Täter verschiedene Maschinen und Werkzeuge aus dem Regal, um den im Eingangsbereich befindlichen Geldautomaten aufzuschneiden.

Der Versuch, den Automaten gewaltsam zu öffnen, blieb jedoch erfolglos. Bargeld wurde nicht entwendet.

Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen von einem Mitarbeiter des Baumarkts entdeckt, der beim Betreten des Gebäudes den beschädigten Geldautomaten sowie eine eingeschlagene Scheibe im Kassenbereich feststellte.

Aus dem Baumarkt wurde keine Ware entwendet.

Die zur Tat benutzten Werkzeuge blieben am Tatort zurück.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Das Kriminalkommissariat Euskirchen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 11:36

    POL-EU: Platzverweis nicht nachgekommen - Ingewahrsamnahme

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (29. Oktober) kam es gegen 19.20 Uhr zu einer Körperverletzung in der Oststraße in Euskirchen. Ein 37-jähriger Mechernicher schlug einem ihm bekannten 27-jährigen Dürener mit der Faust ins Gesicht. Ein hinzugeeilter 25-jähriger Passant bekam den Streit mit und versuchte dazwischen zu gehen. Hierbei wurde er ebenfalls von dem Mechernicher geschlagen. Der Mechernicher erhielt einen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:35

    POL-EU: Rentner in Wohnung beklaut

    Euskirchen (ots) - Gestern (29. Oktober) kam es gegen 11 Uhr in der Malmedyer Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Eine bislang unbekannte Frau klingelte bei dem 77-Jährigen und gab an, dass seine Frau einen Wellensittich bei ihr gekauft hätte. Die Frau betrat mit einem Karton in der Hand die Wohnung. Nachdem der Rentner sie kurze Zeit später der Wohnung verwies, fiel auf, dass eine Geldkassette fehlte. Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:34

    POL-EU: Motorroller gestohlen

    Mechernich (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag (28. Oktober) auf Mittwoch (29. Oktober) zwischen 21 und 8 Uhr in der Bergstraße in Mechernich ein Kleinkraftrad von einem privaten Parkplatz entwendet. Der Motorroller war mittels Lenkradschloss gesichert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren