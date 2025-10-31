Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Baumarkt: Unbekannte scheitern an Geldautomaten

Zülpich (ots)

In der Zeit von Mittwoch (29. Oktober), 23 Uhr, bis Donnerstag (30. Oktober), 4 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt an der Karolingerstraße in Zülpich. Unbekannte verschafften sich in Zugang in das Gebäude, indem sie ein Gitter an einem oben liegenden Lüftungsschacht nach innen drückten.

Im Inneren des Baumarkts entnahmen die Täter verschiedene Maschinen und Werkzeuge aus dem Regal, um den im Eingangsbereich befindlichen Geldautomaten aufzuschneiden.

Der Versuch, den Automaten gewaltsam zu öffnen, blieb jedoch erfolglos. Bargeld wurde nicht entwendet.

Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen von einem Mitarbeiter des Baumarkts entdeckt, der beim Betreten des Gebäudes den beschädigten Geldautomaten sowie eine eingeschlagene Scheibe im Kassenbereich feststellte.

Aus dem Baumarkt wurde keine Ware entwendet.

Die zur Tat benutzten Werkzeuge blieben am Tatort zurück.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Das Kriminalkommissariat Euskirchen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

