Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorfahrt genommen - Pkw landet auf dem Dach im Graben

Bielefeld (ots)

HAK / Bielefeld / Dingerdissen - Am Mittwochabend, gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Bielefelder mit seinem schwarzen Fiat aus Dingerdissen kommend den Lassheider Weg. Auf diesem wollte er die vorfahrberechtigte Bechterdisser Straße überqueren, übersah jedoch einen von links kommenden silbergrauen Citroen einer 33-jährige Lagenserin, welche in Richtung Lage fuhr und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde sein Fiat in den Graben geschleudert und landete auf dem Dach. Während die 33-jährige Lagenserin leicht verletzt dem Klinikum Detmold zugeführt wurde, musste der 19-jährige Bielefelder vorsichtig aus seinem auf dem Dach liegenden Fiat geborgen und mit einer schweren Beinverletzung dem städtischen Klinikum Mitte in Bielefeld zugeführt werden. Aufgrund der aufwendigen Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die Bechterdisser Straße zwischen dem "Meerkotten" und der Heeper Straße bis 22:50 Uhr voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Durch die fortgeschrittenen Abendstunden kam es hierbei aber nur zu geringen Verkehrsstörungen.

