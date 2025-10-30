POL-EU: Motorroller gestohlen

Bad Münstereifel (ots) - Gestern (28. Oktober) kam es um 11 Uhr in einem Supermarkt in der Trierer Straße in Bad Münstereifel zu einem Ladendiebstahl. Ein 30-Jähriger wurde dabei erwischt, wie er ein Hüftsteak eingesteckt hatte, ohne dieses zu bezahlen. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte bei dem Mann ein Butterfly-Messer und ein Nothammer aufgefunden werden. Die Sachen wurden im Anschluss sichergestellt. Da der 30-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt wurde er ...

