Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Motorroller gestohlen
Mechernich (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag (28. Oktober) auf Mittwoch (29. Oktober) zwischen 21 und 8 Uhr in der Bergstraße in Mechernich ein Kleinkraftrad von einem privaten Parkplatz entwendet.
Der Motorroller war mittels Lenkradschloss gesichert.
Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
