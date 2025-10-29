Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Pkw - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Bad Münstereifel (ots)

Im Zeitraum von Montag (27. Oktober), 17.40 Uhr, bis Dienstag (28. Oktober), 7.50 Uhr, haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Bad Münstereifel beschädigt.

Auf einem Parkplatz in der Dr.-Greve-Straße wurde bei einem Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Navigationsgerät entwendet.

Auf einem Parkplatz in der Schleidtalstraße wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Aus einem Pkw wurde die Zulassungsbescheinigung gestohlen.

In der Kölner Straße wurden bei zwei Fahrzeugen ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen.

Die Ermittlungen dauern an.

