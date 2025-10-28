Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erfolgreiche Ermittlungen nach Einbrüchen im Raum Mechernich/Zülpich - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mechernich / Zülpich / Montenegro (ots)

Nach einer Häufung von Einbrüchen im Kreis Euskirchen konnte die Kriminalpolizei Euskirchen einen mutmaßlichen Täter ermitteln.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen und kriminaltechnischer Untersuchungen gelang es den Beamten, über DNA-Spuren einen 43-jährigen albanischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen zu identifizieren.

Der Mann war zwischenzeitlich untergetaucht und hielt sich in Montenegro auf. Auf Grundlage eines vom Amtsgericht Bonn erlassenen Europäischen Haftbefehls wurde der Tatverdächtige von den dortigen Behörden lokalisiert und festgenommen.

Nach Abschluss eines Auslieferungsverfahrens überführten Ermittler der Kreispolizeibehörde Euskirchen den Beschuldigten nach Deutschland.

Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen zu den einzelnen Taten dauern an.

