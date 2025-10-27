PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Radfahrer gestoppt - Blutprobe entnommen

Euskirchen (ots)

Am Sonntagabend (26. Oktober) gegen 20.50 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Kreuzung Erftstraße / Jahnstraße in Euskirchen ein Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf.

Der 42-jährige Euskirchener fuhr in deutlichen Schlangenlinien und wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Dabei hatte der Mann erhebliche Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Er schwankte stark und sprach verwaschen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Aufgrund der starken Ausfallerscheinungen wurde er zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

