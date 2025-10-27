Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher auf Abwegen - 28-Jähriger flüchtet in Schnellrestaurant und gönnt sich eine Mahlzeit

Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Samstag (25. Oktober) endete eine vermeintlich gut geplante Einbruchstour für einen 28-jährigen Euskirchener nicht mit Beute, sondern mit einer warmen Mahlzeit - und einer Festnahme. Gegen 2.40 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen verdächtige Personen im Industriegebiet an der Carl-Benz-Straße. Drei Männer stiegen aus einem Pkw aus und begaben sich in Richtung zweier Firmengebäude, während der Fahrer im Fahrzeug verblieb. Wenig später klirrte es: An den beiden Lagerhallen stellten die eintreffenden Einsatzkräfte eingeschlagene Plexiglasscheiben fest. Als die Polizei am Tatort eintraf, ergriff der mutmaßliche Fahrer die Flucht - allerdings nicht sehr weit. Seine Spur führte die Beamtinnen und Beamten in ein nahegelegenes Schnellrestaurant, wo der 28-Jährige seelenruhig an einem Tisch saß und bereits mit dem Essen begonnen hatte. Statt des Nachtmahls folgte kurz darauf jedoch die vorläufige Festnahme. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Eine Blutprobe wurde angeordnet, das Tatfahrzeug und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Von den drei weiteren Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Sie konnten trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen. Gegen den 28-Jährigen wurden außerdem Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss gefertigt.

