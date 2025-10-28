PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Schule

Mechernich (ots)

Am heutigen Dienstag (28. Oktober) kam es gegen 1 Uhr zu einem Einbruch in eine Schule in der Feytalstraße in Mechernich. Unbekannte schlugen zunächst ein Loch in ein Fenster der Schule und gelangten so in das Gebäude. Anschließend wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht.

Die ausgelöste Alarmanlage verschreckte die Einbrecher offenbar. Vor Ort konnten keine Täter mehr festgestellt werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 27.10.2025 – 13:52

    POL-EU: Betrunkener Radfahrer gestoppt - Blutprobe entnommen

    Euskirchen (ots) - Am Sonntagabend (26. Oktober) gegen 20.50 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Kreuzung Erftstraße / Jahnstraße in Euskirchen ein Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Der 42-jährige Euskirchener fuhr in deutlichen Schlangenlinien und wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Dabei hatte der Mann erhebliche Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Er schwankte stark und sprach ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:50

    POL-EU: Einbruch in Vereinsheim

    Mechernich (ots) - Zwischen Donnerstagabend (23. Oktober), 17.45 Uhr und Freitag (24. Oktober), 14.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Feytalstraße in Mechernich. Ein Zeuge stellte ein aufgebogenes Fenstergitter sowie durchwühlte Schubladen und umgeworfene Gegenstände im Innenraum fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die bislang unbekannten Täter ein Mikrofon und eine leere Spardose. Das betroffene Vereinsheim ist eine Holzhütte, ...

    mehr
