Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Schule

Mechernich (ots)

Am heutigen Dienstag (28. Oktober) kam es gegen 1 Uhr zu einem Einbruch in eine Schule in der Feytalstraße in Mechernich. Unbekannte schlugen zunächst ein Loch in ein Fenster der Schule und gelangten so in das Gebäude. Anschließend wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht.

Die ausgelöste Alarmanlage verschreckte die Einbrecher offenbar. Vor Ort konnten keine Täter mehr festgestellt werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell