Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher in Wohnung während Bewohner schläft

Kall (ots)

Im Zeitraum von Montag (27. Oktober), 23 Uhr, bis Dienstag (28. Oktober), 7.50 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung in der Hüttenstraße in Kall.

Der 71-jährige Bewohner bemerkte am Dienstagmorgen, dass seine Wohnungstüre offen stand. Im Wohnzimmer waren Schränke und Schubladen durchsucht worden und der Pkw stand nicht mehr vor dem Haus.

Die Einbrecher klauten das Fahrzeug samt Schlüssel, eine Geldbörse sowie mehrere Elektrogeräte aus der Wohnung.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

