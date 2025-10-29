PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unter Drogeneinwirkung und ohne Führerschein mit Kind unterwegs

Mechernich (ots)

Am Dienstag (28. Oktober) meldete um 13.30 Uhr ein Zeuge eine Pkw-Fahrerin, die augenscheinlich unter Betäubungsmitteln stand und ein Fahrzeug führte.

Die eingesetzten Polizisten konnten die Frau in ihrem Fahrzeug antreffen. Auf der Beifahrerseite saß die fünfjährige Tochter.

Ermittlungen ergaben, dass eine offene Fahndung gegen die 38-Jährige vorliegt. Die Fahrerlaubnisbehörde des Kreises Euskirchen hatte ihr die Fahrerlaubnis entzogen.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Die Mechernicherin wurde zwecks Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache Schleiden gebracht und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

