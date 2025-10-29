Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb festgenommen

Bad Münstereifel (ots)

Gestern (28. Oktober) kam es um 11 Uhr in einem Supermarkt in der Trierer Straße in Bad Münstereifel zu einem Ladendiebstahl.

Ein 30-Jähriger wurde dabei erwischt, wie er ein Hüftsteak eingesteckt hatte, ohne dieses zu bezahlen.

Im Rahmen einer Durchsuchung konnte bei dem Mann ein Butterfly-Messer und ein Nothammer aufgefunden werden. Die Sachen wurden im Anschluss sichergestellt.

Da der 30-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt wurde er vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell