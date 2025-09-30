FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 0:15 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H2 -Person in Wohnung Y" an die Einsatzstelle "Weseler Strasse" alarmiert. An der Einsatzstelle wurde die Wohnung von den Einsatzkräften der Feuerwehr gewaltsam geöffnet und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei und den Rettungsdienst übergeben. Für die Feuerwehr endete de Einsatz gegen 1:00 Uhr. ...

