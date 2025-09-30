PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Wohnung

  • Bild-Infos
  • Download

Schermbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:05 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H2 -Person in Wohnung Y" an die Einsatzstelle "Weseler Strasse" alarmiert. An der Einsatzstelle wurde die Wohnung von den Einsatzkräften der Feuerwehr zerstörungsfrei geöffnet und die Erstversorgung der betroffenen Person durchgeführt. Anschließend erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 14:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Loick
Mobil: 0151 20984294
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

