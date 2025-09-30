FW-Schermbeck: Person in Wohnung
Schermbeck (ots)
Am Sonntagnachmittag gegen 14:05 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H2 -Person in Wohnung Y" an die Einsatzstelle "Weseler Strasse" alarmiert. An der Einsatzstelle wurde die Wohnung von den Einsatzkräften der Feuerwehr zerstörungsfrei geöffnet und die Erstversorgung der betroffenen Person durchgeführt. Anschließend erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 14:45 Uhr.
