Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Wohung - Türöffnung

Schermbeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0:15 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H2 -Person in Wohnung Y" an die Einsatzstelle "Weseler Strasse" alarmiert. An der Einsatzstelle wurde die Wohnung von den Einsatzkräften der Feuerwehr gewaltsam geöffnet und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei und den Rettungsdienst übergeben. Für die Feuerwehr endete de Einsatz gegen 1:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Loick
Mobil: 0151 20984294
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

  • 01.09.2025 – 18:23

    FW-Schermbeck: Aufgeblähte Chlorkanister

    Schermbeck (ots) - Die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck wurden am 24.08.2025 um 14:03 Uhr mit dem Einsatzstichwort CBRN (chemisch, biologisch, radioaktiv, nuklear) zum Buschhausener Weg alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zwei 20-Liter-Kanister mit flüssigem Chlor fest, die sich aufgebläht hatten. Die Kanister wurden von den Einsatzkräften kontrolliert druckentlastet und anschließend wieder ...

    mehr
