Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Platzverweis nicht nachgekommen - Ingewahrsamnahme

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober) kam es gegen 19.20 Uhr zu einer Körperverletzung in der Oststraße in Euskirchen.

Ein 37-jähriger Mechernicher schlug einem ihm bekannten 27-jährigen Dürener mit der Faust ins Gesicht. Ein hinzugeeilter 25-jähriger Passant bekam den Streit mit und versuchte dazwischen zu gehen. Hierbei wurde er ebenfalls von dem Mechernicher geschlagen. Der Mechernicher erhielt einen Platzverweis.

Im weiteren Verlauf bedrohte und belästigte der 37-Jährige mehrere Passanten in der Kommerner Straße.

Da er einem erneuten Platzverweis nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Der Mann war nicht gewahrsamsfähig und wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

