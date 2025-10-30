PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rentner in Wohnung beklaut

Euskirchen (ots)

Gestern (29. Oktober) kam es gegen 11 Uhr in der Malmedyer Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl aus einer Wohnung.

Eine bislang unbekannte Frau klingelte bei dem 77-Jährigen und gab an, dass seine Frau einen Wellensittich bei ihr gekauft hätte. Die Frau betrat mit einem Karton in der Hand die Wohnung. Nachdem der Rentner sie kurze Zeit später der Wohnung verwies, fiel auf, dass eine Geldkassette fehlte.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: - circa 35-40 Jahre alt - hellbraunes Haar - korpulente Statur - langer Mantel

Zeugen, die Angaben zu der Frau machen können oder im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

