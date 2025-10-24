Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seedorf - Polizei sucht Zeugen nach Fund eines erlegten Hirsches

Seedorf (ots)

Im Bereich der Herrstraße im Ortsteil Berlin wurde auf einem parallel verlaufenden Feld am Sonntag (12.10.2025) ein toter Hirsch aufgefunden.

Eine ortsansässige Jägerin hatte am Sonntag gegen 16:00 Uhr das verendete Rehwild am Rande des Feldes entdeckt. Bei dem Wild konnte ein Einschussloch festgestellt werden.

Die anschließend hinzugezogene Polizei vermutet, dass das Tier einer Schussverletzung erlag. Aufgrund des körperlichen Zustandes des erlegten Hirsches wurde er wahrscheinlich in der Nacht zuvor getötet. Der Umweltermittlungsdienst aus Bad Segeberg bearbeitet das Strafverfahren wegen des Verdachts der Jagdwilderei.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04551-884-3440 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell