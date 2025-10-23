Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Unbekannte Täter erbeuten Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Tornesch (ots)

Am 22.10.2025 (Mittwoch) ist es in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Heimstättenstraße gekommen, bei dem Bargeld und Modeschmuck entwendet wurden.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchten Schränke und Schubladen in fast allen Räumen. In die Hände gefallenes Bargeld im Wert von über 700 Euro, bei dem es sich fast ausschließlich um Münzgeld handelte, sowie Modeschmuck von derzeit nicht bekanntem Wert, wurden durch die Täter mitgenommen. Anschließend entfernte man sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise über Auffälligkeiten in Tatort-/Tatzeitnähe werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell