Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Großenaspe - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Einfamilienhaus

Großenaspe (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) kam es in der Straße Am Alten Sportplatz im Ortsteil Brokenlande zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Zwischen 14:15 Uhr und 16:00 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Wohnräume und entwendeten Bargeld. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell