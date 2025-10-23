Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (21./22.10.2025) entwendeten unbekannte Personen am Fritz-Reuter-Platz einen Mitsubishi Outlander.

Die Geschädigten parkten den grauen SUV mit PI-Kennzeichen am Nachmittag gegen 15:00 Uhr am Seitenstreifen der öffentlichen Straße. Am folgenden Morgen gegen 09:00 Uhr war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Der vorläufige Gebrauchswert des Fahrzeugs mit Baujahr 2020 wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Der Mitsubishi verfügt über die sog. "Keyless-Go"-Funktion. Die Polizei gibt den Hinweis, dass Funkschlüssel für dieses Schließsystem nicht in Fahrzeugnähe deponiert und die Funksignale durch geeignete Maßnahmen abgeschirmt werden sollten.

Weitere Informationen, wie man sich vor Autodiebstahl schützen kann, unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt nach weiteren Hinweisen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen oder kann weitere Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell