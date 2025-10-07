Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Flaschenwurf

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, dem 04.10.2025, gegen 16:00 Uhr wirft ein Anwohner der Hüttenbergstraße mehrere Glasflaschen aus dem Fenster auf die Straße. Hierbei verfehlt er nur knapp vorbeifahrende Fahrzeuge und eine Passantin. Glücklicherweise wird dadurch niemand verletzt. Die Person kann anschließend durch Kräfte der Polizei gesichert werden.

Zeugen der Tat, insbesondere betroffene Fahrzeugführer und Passanten, werden gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Tel.: 06821-2030).

