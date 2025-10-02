POL-NK: Verkehrsunfall mit verletztem Kind
Schiffweiler (ots)
Am 01.10.2025 gegen 07:30 Uhr stürzte in der Parkstraße in Schiffweiler ein Kind mit seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei schwer. Die Polizeiinspektion Neunkirchen bitte daher mögliche Zeugen sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell