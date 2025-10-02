POL-NK: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Landsweiler/Bildstock (ots) - In der Nacht vom 26.09.2025 auf den 27.09.2025 kommt es auf der L 262 zwischen Landsweiler und Bildstock zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten 70-jährigen Autofahrer aus Saarbrücken-Dudweiler. Zu einer bislang nicht genauer bekannten Uhrzeit befährt der Mann ...

mehr