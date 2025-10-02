PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Schiffweiler (ots)

Am 01.10.2025 gegen 07:30 Uhr stürzte in der Parkstraße in Schiffweiler ein Kind mit seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei schwer. Die Polizeiinspektion Neunkirchen bitte daher mögliche Zeugen sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

