Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Erneuter Aufruf zur Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem 85-jährigen Mann aus Illingen

Bild-Infos

Download

Illingen (ots)

Bezugnehmend auf die Presseveröffentlichung vom 12.09.2025 (Auftrag Nr. 5738561) ergeht nachfolgend eine aktualisierte Meldung:

Der 85-jährige Peter Werner Fuchs aus Illingen wird nach wie vor vermisst. Er wurde zuletzt am 12.09.2025 in einem Eiscafe in der Hauptstraße in Illingen gesehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konkretisiert sich seine Aufenthaltsörtlichkeit auf den Bereich Illingen und die nahe Umgebung.

Der Vermisste ist 170 cm groß, schmal, hat weiße Haare und einen unsicheren Gang. Er trägt eine blaue Windjacke, eine schwarze Schirmmütze und führt einen schwarzen Stockschirm mit braunem Griff mit sich. Herr Fuchs ist demenzerkankt und auf Insulien angewiesen.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell