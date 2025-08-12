Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 41 Jahre alter Mann aus Neunkirchen vermisst

Neunkirchen (ots)

Der 41-jährige Sascha Gärtner aus Neunkirchen wird seit dem 11.08.2025, ca. 11 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in der Heizengasse in Neunkirchen gesehen. Am heutigen Morgen wurden Ausweispapiere des Vermissten in einer Mülltonne in Kirkel-Limbach aufgefunden. Er ist auf Medikamente angewiesen. Es ist durchaus möglich, dass er sich in einem verwirrten Zustand befindet und seine Dokumente selbst dort eingeworfen hat. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

1,65 Meter groß, braunes kurzes Haar, Dreitagebart, geschätztes Alter 35 Jahre, blaue Augen, schleppender Gang, dünne Statur, ruhiger abgehakter Redefluss. Bekleidet ist er mit einer langen dunklen Jeans, dunkelblaues T-Shirt, Marke Adidas mit Streifen an den Armen und Turnschuhen. Er trägt einen schwarzen Rucksack mit bordeauxroten Applikationen mit sich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell