Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit angefahrenem 15-jährigem Jungen in Wellesweiler

Neunkirchen/Wellesweiler (ots)

Am Freitagmorgen, 12.09.2025, wird gegen 06:05 Uhr im Bereich des Ortseingangs Wellesweiler an einem mittels Ampeln geregeltem Fußgängerüberweg ein 15-jähriger Fußgänger durch einen Pkw erfasst.

Der Fußgänger kommt von der Bügermeister-Regitz-Straße und will die L287 an einem Fußgängerüberweg bei Grünlicht in Richtung Homburger Straße überqueren. In diesem Moment befährt ein gelber Pkw/Kleinwagen die L 287 von der BAB 8 kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen. Der Pkw passiert den Fußgängerüberweg, obwohl seine Ampel Rotlicht zeigt und erfasst hierbei den Fußgänger mit der Fahrzeugfront. Dieser wird mehrere Meter durch die Luft geschleudert, bevor er auf dem Boden aufschlägt.

Der Pkw-Führer sowie der Beifahrer begeben sich zu dem Fußgänger, helfen ihm auf und bieten ihm an, ihn bis zum Bahnhof in Wellesweiler zu fahren. Am Bahnhof Wellesweiler steigt der Fußgänger aus und der Fahrzeugführer sowie der Beifahrer verlassen mit dem Pkw fluchtartig die Örtlichkeit.

Der 15-jährige Fußgänger wird durch den Unfall nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Polizeiinspektion Neunkirchen benötigt dringend Hinweise zum Unfallgeschehen, zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug sowie den am Verkehrsunfall beteiligten Personen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

