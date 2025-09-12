PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 85-jähriger Mann aus Illingen vermisst

POL-NK: 85-jähriger Mann aus Illingen vermisst
Illingen (ots)

Der 85-jährige Peter Werner Fuchs aus Illingen wird seit dem 12.09.2025, 11 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt in einem Eiscafe in Illingen gesehen. Herr Fuchs ist auf die Einnahme von Insulin angewiesen. Der Vermisste ist 170 cm groß, schmal, hat weiße Haare und einen unsicheren Gang. Er trägt eine blaue Windjacke.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 18:36

    POL-NK: 41 Jahre alter Mann aus Neunkirchen vermisst

    Neunkirchen (ots) - Der 41-jährige Mann aus Neunkirchen wird seit dem 11.08.2025, ca. 11 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in Neunkirchen gesehen. Am heutigen Morgen wurden Ausweispapiere des Vermissten in einer Mülltonne in Kirkel-Limbach aufgefunden. Er ist auf Medikamente angewiesen. Es ist durchaus möglich, dass er sich in einem verwirrten Zustand befindet und seine Dokumente selbst dort ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 08:03

    POL-NK: Unfallflucht an der Kaufland Filiale in Neunkirchen

    Neunkirchen (ots) - Am Samstag, dem 09.08.2025 kommt es gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufland Filiale zu einer Verkehrsunfallflucht. Es handelt sich um den Parkplatz, über den man auch Zugang zum dortigen Media Markt erhält. Eine schwarze Mercedes B-Klasse mit derzeit unbekanntem Kennzeichen befährt die Fahrgasse des Parkplatzes in Richtung Kirkeler Straße und touchiert beim Vorbeifahren die Heckstoßstange ...

    mehr
  • 02.08.2025 – 20:23

    POL-NK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der BAB 1

    Eppelborn (ots) - Am 02.08.2025, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 1, ca. 1000m hinter der AS Eppelborn, in Fahrtrichtung Saarbrücken, ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Der 61-jährige Fahrzeugführer verliert aus bislang unbekannte Gründen die Kontrolle über sein Krad und kollidiert schließlich mit der Mittelschutzplanke. ...

    mehr
