POL-NK: 85-jähriger Mann aus Illingen vermisst

Illingen (ots)

Der 85-jährige Peter Werner Fuchs aus Illingen wird seit dem 12.09.2025, 11 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt in einem Eiscafe in Illingen gesehen. Herr Fuchs ist auf die Einnahme von Insulin angewiesen. Der Vermisste ist 170 cm groß, schmal, hat weiße Haare und einen unsicheren Gang. Er trägt eine blaue Windjacke.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

