Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Autofahrer auf der L262 zwischen Landsweiler/Bildstock

Landsweiler/Bildstock (ots)

In der Nacht vom 26.09.2025 auf den 27.09.2025 kommt es auf der L 262 zwischen Landsweiler und Bildstock zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten 70-jährigen Autofahrer aus Saarbrücken-Dudweiler.

Zu einer bislang nicht genauer bekannten Uhrzeit befährt der Mann mit seinem Pkw die L262 von Landsweiler in Fahrtrichtung Bildstock. Aufgrund noch unklarer Ursache kommt das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem am Abhang befindlichen Baum.

Am 27.09.2025 passiert gegen 10:00 Uhr ein aufmerksamer Fahrradfahrer die Unfallörtlichkeit und stellt aufgrund seiner erhöhten Sitzposition den verunfallten Pkw am Abhang neben der Fahrbahn der L262 fest. Der Fahrradfahrer begibt sich zu dem Pkw und findet den Pkw-Fahrer im Fahrzeug ohne Vitalzeichen vor. Auch durch die alarmierten Rettungskräfte kann nur noch der Tod des Fahrers festgestellt werden.

Hinweise auf weitere Verkehrsunfallbeteiligte liegen derzeit nicht vor.

Aufgrund der unklaren Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Rekonstruktionsgutachten beantragt und ein entsprechender Gutachter damit betraut.

Die Polizeiinspektion Neunkirchen benötigt dringend Hinweise zum Unfallgeschehen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell