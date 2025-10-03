POL-NK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Autobahn A1 zwischen Illingen und Eppelborn (ots)
Am Freitag, 03.10.2025, meldete ein Autofahrer, dass sein PKW gegen 03:00 Uhr auf der Autobahnstrecke der A1 zwischen Illingen und Eppelborn von unbekannten Tätern mit Gegenständen beworfen wurde. Sein Fahrzeug wurde hierdurch im Bereich der Windschutzscheibe mit blauer Farbe verunreinigt. Die Gegenstände seien von einer der über die Autobahn führenden Brücken heruntergeworfen worden. Die Polizei Neunkirchen ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.
Zeugen oder auch weitere, noch nicht bekannte Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.
