Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Autobahn A1 zwischen Illingen und Eppelborn (ots)

Am Freitag, 03.10.2025, meldete ein Autofahrer, dass sein PKW gegen 03:00 Uhr auf der Autobahnstrecke der A1 zwischen Illingen und Eppelborn von unbekannten Tätern mit Gegenständen beworfen wurde. Sein Fahrzeug wurde hierdurch im Bereich der Windschutzscheibe mit blauer Farbe verunreinigt. Die Gegenstände seien von einer der über die Autobahn führenden Brücken heruntergeworfen worden. Die Polizei Neunkirchen ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Zeugen oder auch weitere, noch nicht bekannte Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

