Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, gegen 17.30 Uhr, und Dienstag, gegen 6.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das sogenannte Zollhäuschen in der Parkallee. Ersten Ermittlungsergebnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten dort mehrere Getränkekästen. Daraufhin entfernten sich der oder die Täter mitsamt ihrer Beute wieder vom Tatort. Außerdem entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zur Tat oder zum Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0280066

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

