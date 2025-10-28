Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Julien L.?
Mühlhausen (ots)
Der seit 22. Oktober vermisste 16-Jährige ist wieder da. Der Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.
Es wird darum gebeten die Bildnisse und den Namen des Jugendlichen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell