Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallverursacher flüchtig

Breitenholz (ots)

Am Montag kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hauptstraße. Eine Autofahrerin hielt bei einer Baustelle an um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Anschließend wollte die Verkehrsteilnehmerin die Fahrt fortsetzen, als ein Lkw von hinten kommend zum Überholen ansetzte. Hierbei kam es zur Kollision, wobei ein Sachschaden am Pkw entstand. In weiterer Folge entfernte sich der Fahrer des Lkw pflichtwidrig vom Unfallort. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann sachdienliche Angaben zum Verursacherfahrzeug oder zum genauen Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0279376

