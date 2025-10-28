Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Hoher Schaden bei Wildunfall
Artern (ots)
Am Montag kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein Autofahrer aus Richtung Artern kommend die Landstraße 1172 befuhr. Im Bereich der Paul-Reuß-Straße überquerte ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. In Folge des Unfalls entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. In weiterer Folge musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Beamte der Polizeistation Artern waren vor Ort zur Unfallaufnahme.
