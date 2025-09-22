Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Betrug führt zu Einlieferung in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Sonntag kam eine 52-jährige deutsche Staatsangehörige aus Belgrad kommend am Hamburg Airport an. Gegen 20:00 wurde sie von Kräften der Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Reisende mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Seit Juni 2025 suchte die Staatsanwaltschaft Verden per Haftbefehl nach der Dame. Tatvorwurf: gemeinschaftlicher Betrug. 50 Tagessätze zu jeweils 30 Euro waren zu zahlen. Hinzu kamen 1.195 Euro, die der Einziehung unterlagen, sowie 88 Euro Verfahrenskosten. Alternativ standen 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der zweite Haftbefehl bestand seit Juli 2025 von der Staatsanwaltschaft Verden. Wegen Betruges waren 40 Tagessätze zu jeweils 10 Euro zu zahlen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 166 Euro. Alternativ standen 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Die 3.349 Euro konnte die Frau nicht aufbringen. Verwandte, die sie kontaktieren konnte, versprachen, das Geld zum Flughafen zu bringen. Am Flughafen angekommen, stellten sie jedoch fest, dass sie zu wenig Geld dabeihatten und konnten auch kein Geld mehr am Geldautomaten abheben. Letztlich wurde die Deutsche in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell