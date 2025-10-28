PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus

Burgwalde (ots)

In Burgwalde im Eichsfeldkreis kam es am Montag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Was genau der oder die Täter erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer kann Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0279964

Gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, fühlen sich Einbrecher besonders unbeobachtet und sicher. Schon einfache Maßnahmen können viel bewirken, um Einbrecher abzuschrecken und die Sicherheit zu erhöhen:

   - Verschließen Sie unbedingt Ihre Haus- bzw. Wohnungstür, wenn Sie
     nicht zuhause sind.
   - Halten Sie Fenster, Terrassen- und Balkontüren geschlossen, denn
     gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verhindern Sie Einstiegshilfen wie Mülltonnen, etc. in der Nähe 
     von Einstiegsmöglichkeiten abzustellen.
   - beleuchtete Außenbereiche, welche ggf. über Bewegungsmelder 
     verfügen, können Einbrecher abschrecken
   - verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen
   - achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und 
     informieren Sie erforderlichenfalls die Polizei über den Notruf 
     110.

Die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen bietet nach vorherige Absprache eine persönliche Beratung zum Thema Einbruchsschutz an und gibt wertvolle Hinweise auch zur mechanischen Sicherung von Fenstern und Türen. Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel ist unter der Telefonnummer 03631/961504 oder unter beratungsstelle.nordhausen@polizei.thueringen.de für Terminabsprachen erreichbar.

Weiterführende Hinweise sind im Internet unter www.k-einbruch.de abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

