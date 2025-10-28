Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickdiebe verschaffen sich unter Vorwand Zutritt in Wohnung und erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Arenshausen (ots)

Bereits am Montag, den 6. Oktober, ereignete sich in Arenshausen im Eichsfeldkreis ein Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gegen 12 Uhr Zutritt in eine Wohnung im Birkenweg, indem er vorgab, den Zählerstand der Heizung ablesen zu wollen. Während der Täter mit der Bewohnerin zum Zähler ging, betrat ein zweiter unbekannter Täter widerrechtlich die Wohnung. Die Bewohnerin wurde schließlich auf die zweite Person aufmerksam, die sich widerrechtlich Zutritt in die Wohnung verschafft hatte, woraufhin beide Täter aus der Wohnung flüchteten. Wie sich herausstellte, entwendeten sie Bargeld aus den Wohnräumen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten mämmlichen Tätern machen? Wem sind am 6. Oktober in Arenshausen verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann möglicherweise Angaben zu einem Fahrzeug machen, welches durch die Unbekannten genutzt wurde?

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen : 0260090

Die Polizei warnt vor dieser Maschen, bei denen es die Trickdiebe vor allem auf Senioren abgesehen haben: Trickdiebe täuschen Notlagen vor oder geben sich mitunter als Handwerker oder Amtspersonen aus, um Zutritt in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen und sie zu bestehlen. Trickbetrüger sind schauspielerisch begabt und denken sich immer wieder neue Vorwände aus, um in Ihre Wohnung zu gelangen.

Die Polizei rät Ihnen, stets misstrauisch zu sein. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Gestatten Sie Handwerkern nur dann Zutritt in ihre Wohnungen, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder ihre Hausverwaltung diese, gegebenenfalls schriftlich, angekündigt hat. Wählen Sie im Notfall die Notrufnummer 110.

Weitere Hinweise und Maschen der Trickdiebe finden Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention: LINK https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

