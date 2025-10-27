Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Büroräume von Einbrechern heimgesucht- Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

In einem Bürogebäude in der Eisenacher Straße kam es im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 16 Uhr, und Montag, gegen 8 Uhr, zu einem Einbruch. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und zu den darin befindlichen Büroräumen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Aus dem Gebäude wurden elektrische Geräte sowie mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Daraufhin verließ der Täter mitsamt seiner Beute den Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise geben? Wer kann weiterführende Angaben zum Täter oder zur Tat machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0279156

