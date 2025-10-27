PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellerräume werden zum Ziel von Einbrechern - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 17. Oktober, bis Montagmorgen, dem 27. Oktober gegen 5.30 Uhr, kam es im Kellerbereich eines Mehrfamilienhaus in der Straße Kiliansgraben zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen zu Folge drangen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter in das Gebäude ein, durchtrennten die Vorhängeschlösser von zwei Kellerräumen und entwendeten dort mehrere Gegenstände. Im Anschluss verließen die Täter mit ihrer Beute den Tatort. Die Unbekannten entwendeten ein E-Bike sowie ein E-Scooter, im Gesamtwert von mehr als 1.000 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0278867

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 09:21

    LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert und geflüchtet

    Bad Langensalza (ots) - Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis bittet um Zeugenhinweise nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits Mitte Oktober in Bad Langensalza ereignete. Im Zeitraum zwischen Montag, 13. Oktober, 18.30 Uhr und Dienstag, 14. Oktober, 13 Uhr, kollidierte ein Fahrzeug mit einer Hausfassade eines Wohnhauses in der Bergstraße. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend unerlaubt ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:20

    LPI-NDH: Garage in Flammen

    Bad Frankenhausen (ots) - Aufgrund einer zunächst unklaren Rauchentwicklung rückten Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend, kurz vor 17.30 Uhr, in Bad Frankenhausen aus. Die Ursache des Qualms konnte schnell ausgemacht werden: In der Stiftstraße stand eine Garage mitsamt des darin befindlichen Autowracks in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:18

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Mühlhausen (ots) - Am Sonntagabend wurde, gegen 22.40 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Wendewehrstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest begründete den Verdacht auf den möglichen Konsum berauschender Mittel. Daraufhin wurde der Fahrer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Beamten der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren