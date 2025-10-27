Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellerräume werden zum Ziel von Einbrechern - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 17. Oktober, bis Montagmorgen, dem 27. Oktober gegen 5.30 Uhr, kam es im Kellerbereich eines Mehrfamilienhaus in der Straße Kiliansgraben zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen zu Folge drangen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter in das Gebäude ein, durchtrennten die Vorhängeschlösser von zwei Kellerräumen und entwendeten dort mehrere Gegenstände. Im Anschluss verließen die Täter mit ihrer Beute den Tatort. Die Unbekannten entwendeten ein E-Bike sowie ein E-Scooter, im Gesamtwert von mehr als 1.000 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0278867

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell