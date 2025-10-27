Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage in Flammen

Bad Frankenhausen (ots)

Aufgrund einer zunächst unklaren Rauchentwicklung rückten Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend, kurz vor 17.30 Uhr, in Bad Frankenhausen aus. Die Ursache des Qualms konnte schnell ausgemacht werden: In der Stiftstraße stand eine Garage mitsamt des darin befindlichen Autowracks in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer kann Angaben zum Brandgeschehen machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0278709

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell