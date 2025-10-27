PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verendetes Reh nach Verkehrsunfall

Dingelstädt (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Landstraße 1008, zwischen Küllstedt und Dingelstädt, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr in Richtung Dingelstädt, als gegen 17.30 Uhr plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Die Verkehrsteilnehmerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß mit dem Tier zusammen, welches daraufhin seinen Verletzungen erlag. Die Autofahrerin blieb beim Unfall unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Nordhausen
