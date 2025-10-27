LPI-NDH: Verendetes Reh nach Verkehrsunfall

Nordhausen (ots) - Am Sonntag kam es gegen 14.20 Uhr im Bereich der Straße Stresemannring zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin kam in einer Linkskurve, aus bisher noch nicht geklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Hierbei entstand sowohl am Fahrzeug als auch am Verkehrszeichen ein unfallbedingter Sachschaden, verletzt wurde niemand. Beamte des ...

mehr