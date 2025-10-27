Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verendetes Reh nach Verkehrsunfall
Dingelstädt (ots)
Am Sonntagnachmittag kam es auf der Landstraße 1008, zwischen Küllstedt und Dingelstädt, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr in Richtung Dingelstädt, als gegen 17.30 Uhr plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Die Verkehrsteilnehmerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß mit dem Tier zusammen, welches daraufhin seinen Verletzungen erlag. Die Autofahrerin blieb beim Unfall unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme.
