LPI-NDH: Schmierereien in Hüpstedt

Eichsfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 22.10. und 24.10.25 in Leinefelde, Vorm Pfaffenstiege aus einem LKW mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Der Vorgang dürfte also eine gewisse Zeit gedauert haben und könnte daher zufällig beobachtet wurden sein. Wer verdächtige Personen an einem LKW hat hantieren sehen, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

