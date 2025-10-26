Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Schmierereien in Hüpstedt
Eichsfeld (ots)
In Hüpstedt, im Bereich der Straße Am Rasenweg, wurden mehrere Container mit Schriftzügen beschmiert. Die Tatzeit kann aktuell nur auf ca. 24.09. bis 24.10.25 eingegrenzt werden. Verdächtige Personen, aber auch Hinweise zur Eingrenzung der Tatzeit mögen bitte an die Polizeiinspektion Eichsfeld gemeldet werden.
