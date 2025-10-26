PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien in Hüpstedt

Eichsfeld (ots)

In Hüpstedt, im Bereich der Straße Am Rasenweg, wurden mehrere Container mit Schriftzügen beschmiert. Die Tatzeit kann aktuell nur auf ca. 24.09. bis 24.10.25 eingegrenzt werden. Verdächtige Personen, aber auch Hinweise zur Eingrenzung der Tatzeit mögen bitte an die Polizeiinspektion Eichsfeld gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

