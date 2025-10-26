LPI-NDH: Dieseldiebstahl

Sondershausen (ots) - Samstagnachmittag befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki mit Anhänger die B 249 aus Richtung Gundersleben in Richtung Sondershausen. Kurz nach dem dortigen Bahnübergang löste sich der Anhänger vom Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Die Fahrzeugführerin des Pkw VW wurde durch den Zusammenstoß mit dem Anhänger schwer verletzt und musste ...

