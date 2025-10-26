Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit einer Schwerverletzten

Sondershausen (ots)

Samstagnachmittag befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki mit Anhänger die B 249 aus Richtung Gundersleben in Richtung Sondershausen. Kurz nach dem dortigen Bahnübergang löste sich der Anhänger vom Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Die Fahrzeugführerin des Pkw VW wurde durch den Zusammenstoß mit dem Anhänger schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Mühlhausen verbracht werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstanden am Pkw der Geschädigten, sowie am Anhänger insgesamt ca. 16.000,- EUR Sachschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn anschließend gereinigt werden. Die B 249 wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

