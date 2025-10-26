PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit einer Schwerverletzten

Sondershausen (ots)

Samstagnachmittag befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki mit Anhänger die B 249 aus Richtung Gundersleben in Richtung Sondershausen. Kurz nach dem dortigen Bahnübergang löste sich der Anhänger vom Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Die Fahrzeugführerin des Pkw VW wurde durch den Zusammenstoß mit dem Anhänger schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Mühlhausen verbracht werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstanden am Pkw der Geschädigten, sowie am Anhänger insgesamt ca. 16.000,- EUR Sachschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn anschließend gereinigt werden. Die B 249 wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:01

    LPI-NDH: Autofahrerin kollidiert mit zwei abgeparkten Fahrzeugen

    Seega (ots) - Eine 72-Jährige befuhr am Samstagmorgen mit einem Pkw Skoda die Straße Siedlung in Richtung Göllinger Straße. Hierbei kam sie zu weit nach links und touchierte seitlich einen am linken Fahrbahnrand in gleicher Richtung parkenden Pkw Seat. In der weiteren Folge kollidierte die Fahrzeugführerin links frontal mit dem in Gegenrichtung hinter dem Seat parkenden Pkw Opel, welcher daraufhin von seinem ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:52

    LPI-NDH: Kraftrad entwendet

    Sondershausen (ots) - Am Samstagabend, den 25.10.2025, entwendeten unbekannte Täter in Sondershausen ein Kraftrad des Herstellers SWM SM125 in Cross-Optik, in den Farben weiß-rot-schwarz. Das Kraftrad wurde gegen 19:50 Uhr von der Fahrzeugführerin am Bahnhof in Sondershausen abgeparkt. Als die Geschädigte um 23:00 Uhr zurückkam, musste sie feststellen, dass das Fahrzeug entwendet wurde. Der Wert des Beuteguts liegt bei ca. 3500,- EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:49

    LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

    Artern (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 23.10.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, den 24.10.2025, 10:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam die Tür einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Reinsdorfer Straße" e.V. auf und entwendeten diverse Kleidungsstücke im Wert von ca. 200,- EUR. Weiterhin wurde in der Laube Spiritus, welcher vor Ort gelagert wurde, geöffnet und verteilt. Entzündet wurde dieser aber augenscheinlich nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren