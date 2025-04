Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand auf Campingplatz, Großeinsatz für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hagen (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Campingplatz Baukey, am Harkortsee alarmiert. Zahlreiche Anrufende meldeten das Feuer und da auf der Anfahrt schon eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar war, wurde bereits die Alarmstufe erhöht. Es brannten drei Wohnwagen, mehrere umliegende waren durch den Brand bedroht. Die Wasserversorgung in dem Bereich war schwierig, so das eine große Anzahl Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz waren. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurden zwei Abrollbehälter mit je 11.000 Liter Wasser eingesetzt und auch aus dem Harkortsee, an dem der Platz liegt, wurde Löschwasser entnommen. Durch diese Maßnahmen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden und blieb auf drei Wohnwagen begrenzt. Mehrere Gasflaschen mussten gekühlt werden und insgesamt drei Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet.

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell